Bu görüntüler sosyal medyayı salladı! 2 yaşındaki çocuk, annesi kendisini öpmeden işe gidince...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bu-goruntuler-sosyal-medyayi-salladi-2-yasindaki-cocuk-annesi-kendisini-opmeden-ise-gidince" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ABD’de 2 yaşındaki bir çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine üzülerek olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. Henüz konuşamayan çocuğun olayı anlatmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca 200 binin üzerinde seyredildi. Olay, Florida eyaletinde geçen hafta gerçekleşti. 2 yaşındaki Alexander isimli çocuğun annesi, Alexander’ı öpmeyi unutup işe gitti. Bu duruma üzüldüğü belirtilen ve henüz tam olarak konuşamayan Alexander, olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. O anlara ait görüntülerin Alexander’ın annesi tarafından sosyal medyaya paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler 200 binin üzerinde seyredildi.