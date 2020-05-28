Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu üyeleri konu hakkında ne dedi? İşte detaylar...

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. En son Ramazan Bayramı'nda da uygulanan kısıtlamanın bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu üyeleri konu hakkında ne dedi? Bu soruların cevabını Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yanıtladı. İşte detaylar...