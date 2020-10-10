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    Yeniasır TV Yaşam Bu mesajı atıp aracını uçuruma sürdü

    Bu mesajı atıp aracını uçuruma sürdü

    Giriş Tarihi: 10.10.2020, 09:01

    İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobilin el frenini indiren M.H. (35), aracını uçuruma sürdü. Yapılan incelemede M.H. otomobil içerisinde bulunamazken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

    Olay, saat 21.00 sıralarında Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan M.H., 06 KN 244 plakalı otomobilinin el frenini indirerek aracı uçuruma sürdü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, bir araca çarparak durdu. Olayı görenler yardıma koşarken durumu ekiplere de bildirildi.

    ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen ekipler, M.H.'nin otomobilde bulunamaması üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı. Bu kapsamda, bölgeye arama- kurtarma de köpeği getirildi. Öte yandan, M.H.'nin, ailesine telefonla 'Siz göreceksiniz, benim ne yapacağımı' şeklinde mesaj attığı ileri sürüldü.

    'ARAÇ UÇTU, YARDIMA GİTTİK BULAMADIK'

    Olay sırasında, arkadaşlarıyla birlikte oturan görgü tanığı Kadir Yonca (20), "Burada arkadaşlar ile otururken, bir araba hızlı bir şekilde uçuruma gitti. Arkadaşlarla peşinden koştuk, arabanın yanına geldiğimizde kimse yoktu, arabadaki telefon çalıyordu" dedi.

    DHA

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