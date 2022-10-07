  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bu olaya yürek dayanmaz! Engelli baba ve 7 kişilik ailesi kış günü sokağa atıldı! -video

    Bu olaya yürek dayanmaz! Engelli baba ve 7 kişilik ailesi kış günü sokağa atıldı! -video

    Giriş Tarihi: 07.10.2022, 13:03

    Afyonkarahisar'da yaşanan olay yürekleri dağladı. Babanın engeli olduğu 7 kişilik Narin ailesi, emlakçı ve ev sahibi arasında geçen kira anlaşmazlığı sebebiyle yağmur altında sokakta kaldı. Üstüne üstün verdikleri bin TL kira bedelini emlakçı hakkında şikayetçi olduktan sonra güçlükle alabilen aile, çocuklarını apartman girişine yerleştirmek zorunda kaldı. Komşuların kendilerine kahvaltı verdiğini geceyi ise karakolda geçirdiklerini söyleyen Dede Necmi Narin, yetkililerden yardım beklediklerini ekledi.

    Bu kadarına da pes! Hırsızlıkta bambaşka boyut! -video
    Bu kadarına da pes! Hırsızlıkta bambaşka boyut! -video
    Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi! -video
    Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi! -video
    İzmir’de eş zamanlı operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
    İzmir'de eş zamanlı operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
    Son dakika... Muğla’da orman yangını! -video
    Son dakika... Muğla'da orman yangını! -video
    İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı! -video
    İhmalkarlığın böylesi! Resmen kazaya davetiye çıkardı! -video
    Denizli’de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü! -video
    Denizli'de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü! -video
    Çanakkale’de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor! -video
    Çanakkale'de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor! -video
    Sağlıkçılara saldırmanın cezası ağır oldu! Alkollü şahsı meydan dayağı pakladı!
    Sağlıkçılara saldırmanın cezası ağır oldu! Alkollü şahsı meydan dayağı pakladı!
    İzmir’de kuyumcuyu soyan hırsızların görüntüleri ortaya çıktı!
    İzmir’de kuyumcuyu soyan hırsızların görüntüleri ortaya çıktı! 4.10.2022 16:21:00
    İzmir’deki operasyonda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi
    İzmir’deki operasyonda binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi
    Çeşme’deki dehşette müebbet istemi! Ölüm anı kamerada
    Çeşme'deki dehşette müebbet istemi! Ölüm anı kamerada
    11 gün sonra serada ölü bulunmuştu! Yazdığı mektup şüpheli cinayetin gizemini artırdı! -video
    11 gün sonra serada ölü bulunmuştu! Yazdığı mektup şüpheli cinayetin gizemini artırdı! -video
    Eber Gölü’nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel! -video
    Eber Gölü'nde korkutan yangın! Bataklık tehlikesi yangını söndürmeye engel! -video
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Afyonkarahisar'da emlakçı ile ev sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığından dolayı babanın engelli olduğu 7 kişilik aile yağmur altında sokakta kaldı. Aile üyeleri başlarını sokacak bir ev bulmak için sokak sokak gezmeye başladı.
    Olay, kent merkezi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri 1 yaşında 4 çocuk, anne, baba ve deden oluşan 7 kişilik Narin ailesi 2 ay önce İzmit'te bir tavuk çiftliğinde çalışmak için kentte ayrıldı. Ancak aile üyeleri İzmit'te çalıştıkları yerle anlaşamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Baba Ömer Narin İzmit'ten yola çıkmadan önce Afyonkarahisar kent merkezindeki bir emlak ve gayrimenkul şirketi ile telefonda anlaşıp peşin kira bedeli olarak bin TL para gönderip, ardından eşyalarını bir kamyona yükleyip yola çıktı. Ancak Narin ailesi dün gece Afyonkarahisar'a gelirken, emlak şirketi çalışanlarından birisi Ömer Narin'i arayarak kiralamak istedikleri evin sahibinin kira bedelini anlaştıkları tutardan yüksek istediğini ve kabul etmezler ise evi kendilerine veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Narin istenilen kira bedelini karşılamayacaklarını ifade edince emlakçıda o zaman verdikleri kira bedelinin yandığını söyleyerek, parayı iade edemeyeceklerini söyledi.

    ÇOCUKLAR APARTMAN GİRİŞİNE YERLEŞTİRİLDİ
    Narin ailesinin eşyalarını getiren nakliye şirketi ise bir süre bekledikten sonra ailenin eşyalarını Fatih mahallesinde oturan bir akrabalarının apartmanının önüne indirdi. Ömer Narin ise eşyalarını indirdikten sonra karakola giderek emlakçıdan şikayetçi oldu. Emlakçı ise bunun üzerine Narin ailesinden aldıkları bin TL kira bedelini iade etti. Sonrasında ise eşyaları ile sokakta kalan Narin ailesi üyeleri çocukları apartman girişine yerleştirip ardından ev aramaya başladı.

    OĞLUM GÖZ, KULAK ENGELLİ, TAVUK KARASI HASTALIĞI DİYORLAR
    Aile üyelerinden Dede Necmi Narin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada emlakçı yüzünden sokakta kaldıklarını kaydetti. Narin, "Emlakçıyla görüşmüş bu emlakçıyla 'gelin anahtarı alın demiş emlakçı' oğlana. Evi ayarlıyor geliyor. Bu sefer 'şu kadar para vereceksiniz, şu kadar şey vereceksiniz' diye masraf çıkarıyor. Benim oğlumda kabul etmiyor. Bizim oğlan emlakçıya sert konuşunca emlakçı şey yapmadı parayı aldı bin lira 'ben yarım saat 1 saat sonra gelirim' dedi. Sonra biz polislere şikayet edeceğiz dediğimizde 'nereye ederseniz edin' dedi. Polisler gelene kadar adam parayı vermiş. İade etmiş yani. Oğlum göz, kulak engelli. Tavuk karası hastalığı diyorlar. Bu hastalık durmadan ilerliyor" dedi.

    KIŞ GÜNÜ DIŞARIDA KALDIK
    Aile olarak sokakta kalınca kızının komşularının kendilerine kahvaltı verdiğini ve yardım etmeye çalıştığını ifade eden Narin açıklamalarını şöyle sürdürdü:
    "Gelirken kapalı bir yer aradık. Nakliyeciler gidecek çünkü. Nakliyeciler bizi 5, 6 saat bekledi yani. Onlar tekrar sefere gideceklermiş nakliyeci tabi. Soğuk ve yağmurlu havada dışarıda kaldık. İnsanlar hep dışarı çıktılar bakıştılar ne yaptınız dediler. İnsanları üzdük biraz. Bu da uygun değil falan diyorlar kendi kendilerine. Sabah iki üç sofra kahvaltı getirdiler Allah razı olsun. Karakolda sabahladık. Tabi 1 yaşında çocuk var, daha büyükleri de var 4 kardeş bunlar. Emlakçıdan dolayı dışarıda kaldık. Kış günü dışarıda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz."
    Öte yandan, aile üyelerinin ev aramaya devam ettikleri kaydedildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan Çekya dönüşü önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Çekya dönüşü önemli açıklamalar
    Aldatmak 4.bölüm fragmanı
    Aldatmak 4.bölüm fragmanı
    Bu kadarına da pes! Hırsızlıkta bambaşka boyut! -video
    Bu kadarına da pes! Hırsızlıkta bambaşka boyut! -video
    Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi! -video
    Park halindeki araç alevlere teslim oldu! Sahipleri olay yerinde sinir krizi geçirdi! -video
    İzmir’de eş zamanlı operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
    İzmir'de eş zamanlı operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
    Son dakika... Muğla’da orman yangını! -video
    Son dakika... Muğla'da orman yangını! -video