ABD’de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Courtney White adlı ABD’li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı. İşte o görüntüler...
Bu video sosyal medyayı salladı! Bebeğin masaj keyfini milyonlarca kişi izledi! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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