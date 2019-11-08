Bu video sosyal medyayı salladı! Bebeğin masaj keyfini milyonlarca kişi izledi! İşte o anlar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bu-video-sosyal-medyayi-salladi-bebegin-masaj-keyfini-milyonlarca-kisi-izledi-iste-o-anlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ABD’de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Courtney White adlı ABD’li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı. İşte o görüntüler...