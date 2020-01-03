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Bu video sosyal medyayı salladı! Yeni doğan oğlağı duyanlar hayrete düşüyor

Giriş Tarihi: 03.01.2020, 12:15

Geçtiğimiz gün dünyaya gelen oğlak, anne sözcüğü andıran sesler çıkartıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Serkan Çakar'a ait oğlağın adeta bir bebek gibi anne demesi duyanları hayrete düşürdü. Çakar, o anları sosyal medyada paylaşınca birçok beğeni aldı. İşte o görüntüler...

Geçtiğimiz gün dünyaya gelen oğlak, anne sözcüğü andıran sesler çıkartıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Serkan Çakar'a ait oğlağın adeta bir bebek gibi anne demesi duyanları hayrete düşürdü. Çakar, o anları sosyal medyada paylaşınca birçok beğeni aldı.

Serkan Çakar, yaptığı oğlağın bebek gibi anne dediğini ifade ederek, "Doğum olmuştu, geldim baktım. Yavrunun biri doğmuş, diğeri doğuyordu. Kolay doğum olduğu için görüntü almaya başladım. O ara doğan oğlağın sesi anne der gibi çıkıyordu. Kaydettim sosyal medyada paylaştım. Oldukça ilgi gördü. Sanki bir insan evladı gibi anne anne demesi çok değişik bir olay. İster istemez biz de etkileniyoruz" dedi.

İHA

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