İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Seyhan Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesi moloz yığınları ile dolmuş durumda. Mağdur durumda olan esnaf, moloz yığınlarının işlerini de olumsuz etkilediğini ifade ederken bölgede zaman zaman yangınlar da çıkabiliyor. Molozları bırakanların ise gece saatlerinde ve plakaları kapatılmış araçlarla geldiğini belirtiliyor. Duruma tepki gösteren esnaf sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
Buca'da bir çevre felaketi daha! Sanayi sitesi moloz yığınına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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