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    Yeniasır TV Yaşam Buca'da inşaat çöktü! 3 işçi yaralandı

    Buca'da inşaat çöktü! 3 işçi yaralandı

    Giriş Tarihi: 16.05.2022, 14:44

    Son dakika... İzmir Buca'da bir inşaatta çökme meydana geldi. Yaşanan olayda 3 işçi ağır yaralandı, yaralılar Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    İzmir'in Buca ilçesindeki bir inşaatta, kolon patlaması sonrası yaşanan çökme sonucu biri ağır 3 işçi yaralandı.

    Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21 Sokak'taki bir inşaat alanında beton dökümü sırasında kolon patlaması nedeniyle çökme meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olayda yaralanan Mehmet Onat (63), İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31) ise Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İşçilerden Onat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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