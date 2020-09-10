  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül Perşembe hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül Perşembe hava durumu

    Giriş Tarihi: 10.09.2020, 10:39

    Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül Perşembe hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    6 aydır kayıptı! Müge Anlı canlı yayınında bulundu
    6 aydır kayıptı! Müge Anlı canlı yayınında bulundu
    İzmir'in o ilçesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı!
    İzmir'in o ilçesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı!
    İzmir semalarında muhteşem anlar! MSB paylaştı
    İzmir semalarında muhteşem anlar! MSB paylaştı
    Muğla'da sevgili dehşeti! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
    Muğla'da sevgili dehşeti! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
    Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de!
    Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de!
    Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı!
    Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı!
    6 aydır kayıptı! Müge Anlı canlı yayınında bulundu
    6 aydır kayıptı! Müge Anlı canlı yayınında bulundu
    İzmir'in o ilçesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı!
    İzmir'in o ilçesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı!
    Muğla'da sevgili dehşeti! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
    Muğla'da sevgili dehşeti! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
    Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de!
    Kuruluş Osman yeni sezon ilk tanıtım fragmanı izle!
    İzmir'de büyük vahşet! Karısını boğazından bıçaklayıp balkondan atladı
    İzmir'de büyük vahşet! Karısını boğazından bıçaklayıp balkondan atladı
    Uzaktan eğitim nasıl verimli hale getirilir? İşte uzmanından öneriler!
    Uzaktan eğitim nasıl verimli hale getirilir? İşte uzmanından öneriler!