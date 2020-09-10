Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül Perşembe hava durumu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bugun-hava-nasil-olacak-10-eylul-persembe-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.