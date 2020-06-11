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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran hava durumu...

    Giriş Tarihi: 11.06.2020, 13:21

    Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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