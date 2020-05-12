Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs Salı hava durumu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bugun-hava-nasil-olacak-12-mayis-sali-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 12 Mayıs Salı hava durumu...