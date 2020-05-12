Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 12 Mayıs Salı hava durumu...
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