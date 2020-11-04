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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Çarşamba hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Çarşamba hava durumu

    Giriş Tarihi: 04.11.2020, 11:20

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Antalya, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 4 Kasım il il hava durumu tahminleri...

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