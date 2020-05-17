Bugün hava nasıl olacak? 17.05.2020 Hava Durumu Raporu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bugun-hava-nasil-olacak-17052020-hava-durumu-raporu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yurdun genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.