Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Pazar hava durumu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bugun-hava-nasil-olacak-18-nisan-pazar-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.