Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Perşembe hava durumu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bugun-hava-nasil-olacak-19-agustos-persembe-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi Kıyı Kesimi ile Bursa, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi ile Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.