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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs hava durumu raporu

    Bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs hava durumu raporu

    Giriş Tarihi: 19.05.2020, 11:01

    Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

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