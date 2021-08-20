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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Cuma hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Cuma hava durumu

    Giriş Tarihi: 20.08.2021, 11:03

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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