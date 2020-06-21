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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran 2020 hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran 2020 hava durumu

    Giriş Tarihi: 21.06.2020, 11:13

    Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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