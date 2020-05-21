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    Bugün hava nasıl olacak? 21 Mayıs Perşembe Hava durum raporu

    Giriş Tarihi: 21.05.2020, 10:58

    Bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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