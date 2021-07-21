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    Bugün hava nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

    Giriş Tarihi: 21.07.2021, 10:10

    Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğu ve batı kesimleri, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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