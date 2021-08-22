Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Pazar hava durumu....

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.