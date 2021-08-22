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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Pazar hava durumu....

    Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Pazar hava durumu....

    Giriş Tarihi: 22.08.2021, 10:15

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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