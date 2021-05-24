  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 24 Mayıs Pazartesi hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Mayıs Pazartesi hava durumu...

    Giriş Tarihi: 24.05.2021, 10:29

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Mayıs Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kamu işçisinin maaş zammı belli oluyor!
    Kamu işçisinin maaş zammı belli oluyor!
    Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama
    Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama
    Bir Zamanlar Çukurova 98. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 98. yeni bölüm fragmanı
    İzmir'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı
    İzmir'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı
    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
    İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!
    İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!
    İzmir'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı
    İzmir'de iki arkadaşın kavgasında kan aktı
    İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!
    İzmir'de 7 milyon TL'lik tuvalet!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor?
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor?
    Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi!
    Yılan ve kurt köpeğinin inanılmaz mücadelesi! Görüntüler Çanakkale'den
    Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı
    Ayvalık'ı fırtına vurdu! Limandaki tekneler battı, birçoğu da parçalandı
    İzmir'in Dikili ilçesinde fırtına
    İzmir'in Dikili ilçesinde fırtına