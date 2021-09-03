  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül Cuma hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül Cuma hava durumu

    Giriş Tarihi: 03.09.2021, 10:20

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül Cuma hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Muğla’da orman yangını! Dört koldan müdahale
    Muğla'da orman yangını! Dört koldan müdahale
    Mustafa Selim Yaşar hayatını kaybetti
    Mustafa Selim Yaşar hayatını kaybetti
    Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında
    Çocukların hırsızlığı güvenlik kamerasında
    Survivor Poyraz, spor otomobili ile Bodrum’da kaza yaptı
    Survivor Poyraz, spor otomobili ile Bodrum’da kaza yaptı
    Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı
    Tacirin sakladığı 6,5 kilo esrar pamuk tarlasından çıktı
    Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj
    Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj
    Survivor Poyraz, spor otomobili ile Bodrum’da kaza yaptı
    Survivor Poyraz, spor otomobili ile Bodrum’da kaza yaptı
    Deprem anında güvenlik kameraları kayıttaydı
    Deprem anında güvenlik kameraları kayıttaydı
    Önce su içti sonra soygun yaptı
    Önce su içti sonra soygun yaptı
    Kütahya’da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler
    Kütahya'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler
    Kütahya’da deprem!
    Kütahya'da deprem! AFAD son depremler...
    Denizli’de işçi midibüsünün de aralarında bulunduğu zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
    Denizli'de işçi midibüsünün de aralarında bulunduğu zincirleme trafik kazası: 20 yaralı