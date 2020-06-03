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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 3 Haziran Çarşamba hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? 3 Haziran Çarşamba hava durumu...

    Giriş Tarihi: 03.06.2020, 10:53

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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