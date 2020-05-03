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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 3 Mayıs Pazar hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? 3 Mayıs Pazar hava durumu...

    Giriş Tarihi: 03.05.2020, 11:00

    Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli), İç Ege (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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