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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak Pazar hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak Pazar hava durumu

    Giriş Tarihi: 03.01.2021, 10:09

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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