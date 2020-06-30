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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 30 Haziran Salı hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? 30 Haziran Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 30.06.2020, 11:13

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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