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    Bugün hava nasıl olacak? | 30 Mayıs Pazar hava durumu

    Giriş Tarihi: 30.05.2021, 12:08

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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