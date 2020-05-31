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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs Pazar hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs Pazar hava durumu

    Giriş Tarihi: 31.05.2020, 10:48

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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