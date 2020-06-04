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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran Perşembe hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran Perşembe hava durumu

    Giriş Tarihi: 04.06.2020, 11:49

    Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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