Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak? 4 Mart Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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