  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 4 Ocak Pazartesi hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? 4 Ocak Pazartesi hava durumu...

    Giriş Tarihi: 04.01.2021, 10:44

    Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bugün hava nasıl olacak? 4 Ocak Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    CHP'li belediyeden erzak dağıtım rezaleti!
    CHP'li belediyeden erzak dağıtım rezaleti!
    Emekli ve memurun zam oranı belli oldu
    Emekli ve memurun zam oranı belli oldu
    Ali Erbaş'tan Ayasofya mesajı
    Ali Erbaş'tan Ayasofya mesajı
    Terör örgütüne ağır darbe!
    Terör örgütüne ağır darbe!
    Bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak Pazar hava durumu
    Bugün hava nasıl olacak? 3 Ocak Pazar hava durumu
    Bodrum'da vahşet!
    Bodrum'da vahşet!
    Ali Erbaş'tan Ayasofya mesajı
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya mesajı
    Bodrum'da vahşet!
    Bodrum'da Ukraynalı kadın elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu
    Maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı
    İzmir'de maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı
    Türkiye’nin en çok gecekondu bulunan şehri İzmir!
    Türkiye’nin en çok gecekondu bulunan şehri İzmir!
    Covid-19 hastasına hastanede doğum günü sürprizi
    Covid-19 hastasına hastanede doğum günü sürprizi