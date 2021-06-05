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    Bugün hava nasıl olacak? | 5 Haziran Cumartesi hava durumu

    Giriş Tarihi: 05.06.2021, 10:54

    İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar Mevkii, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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