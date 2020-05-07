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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 7 Mayıs Perşembe hava durumu..

    Bugün hava nasıl olacak? 7 Mayıs Perşembe hava durumu..

    Giriş Tarihi: 07.05.2020, 12:16

    Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Balıkesir, Giresun, Trabzon, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevreleri ile Aydın’ın iç, Konya’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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