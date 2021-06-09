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    Bugün hava nasıl olacak? 9 Haziran Çarşamba hava durumu...

    Giriş Tarihi: 09.06.2021, 09:28

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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