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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 9 Haziran Salı hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? 9 Haziran Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 09.06.2020, 13:40

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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