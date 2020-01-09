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Bugün hava nasıl olacak? 9 Ocak Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 09.01.2020, 13:18

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. urdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte 9 Ocak Perşembe hava durumu...

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