Bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bugun-hava-nasil-olacak-iste-4-mayis-pazartesi-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.