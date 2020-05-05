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    Bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Mayıs Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 05.05.2020, 10:29

    Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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