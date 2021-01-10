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    Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Giriş Tarihi: 10.01.2021, 10:43

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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