Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz ile Sakarya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.