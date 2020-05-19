Bugün nereler açık olacak? Bakkal ve marketler açık mı?

15 ilde, 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki, 16-17-18-19 Mayıs’ta hangi işyerleri kapalı olacak? Nereler faaliyet gösterecek? Sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 il hangisi? Bakkal ve marketle bugün açık mı? İşte detaylar...
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