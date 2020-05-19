Bugün nereler açık olacak? Bakkal ve marketler açık mı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bugun-nereler-acik-olacak-bakkal-ve-marketler-acik-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

15 ilde, 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki, 16-17-18-19 Mayıs’ta hangi işyerleri kapalı olacak? Nereler faaliyet gösterecek? Sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 il hangisi? Bakkal ve marketle bugün açık mı? İşte detaylar...