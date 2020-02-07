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Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 07.02.2020, 11:44

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege illerinde yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

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