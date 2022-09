Bunlar insan olamaz! 2 köpeği zehirleyip 2'sini de tüfekle katlettiler!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 5 kişi oldukları değerlendirilen ve içlerinde kar maskeli bir şahsında olduğu şüpheliler, girdikleri çiftlikte 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü, 2 köpeği de zehirledi. İzmir'de yaşayan ve olaydan habersiz bir şekilde 2 gün sonra çiftliğine giden Veteriner Hekim Yekta Ünsal (63), "Elimde büyüyen köpeklerimin bu şekilde can vermesi beni çok üzdü. Böyle bir durumda benim de can güvenliğim bulunmamakta. Saldırganların biran önce bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.Olay, 31 Ağustos saat 17.20 sıralarında Burhaniye ilçesi Avunduk Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'de yaşayan Veteriner Hekim Yekta Ünsal (63), 2 Eylül tarihinde yaşanılanlardan habersiz bir şekilde çiftliğine gitti. Kiraz ve ceviz ağaçlarının bulunduğu çiftlikte anne-baba ve 2 yavru köpeğe baktığını söyleyen Ünsal, "Ben çiftliğe genellikle cuma günü saat 3 gibi gidiyorum. Çiftliğe giderken yanımda mutlaka ödül maması götürürüm çünkü hayvanlar orda 5 gün yalnız kalıyor ve ödül mamasını görünce de seviniyor. Beni görünce koşarak gelen köpeklerimi göremeyince seslendim hayvanlara ama yine de gelen olmadı. Bir süre köpeklerimi aradıktan sonra baba ve yavrunun bir tanesi geldi. İkisinin de ağızları köpürmüş, dengesizlerdi ve gözleri de büyümüştü. Bunun üzerine hemen evden tuz alıp hayvanları kusturdum. Sonra sistemlerini takviye edici ilaçları kullandım. Her ikisine de serum yaptım ve yaklaşık 1 saat sonra kendilerine geldiler" dedi.Anne köpek ve diğer yavru köpek tüm seslenmelerime rağmen yanıma gelmediler diyen ünsal, "aklıma kameralar geldi ve gittim kayıtları izledim.Görüntülerde; 4-5 kişinin çiftliğe koşarak geldiğini ve kafasında kar maskesi olan bir kişinin tel örgüden atlayıp elinde tüfekle köpeklere doğru gittiğini oradan da arkaya gittiğini ve ondan sonrada önünden kaçan anne köpeğin kulübesini açıp içerde ona ateş ettiğini gördüm. Olaydan sonrada yanında olan diğer kişinin ise kameraları gösterip kendisinde bulunan tüfeği köpeğime ateş eden kişiye verdiğini ve onunda kameraya ateş ettiğini dehşetle izledim" diye konuştu.Hissettiği acının tarif edilemez olduğunu belirten Ünsal, "Jandarmayı aradım ve olayları anlattım. Varsa kamera kaydı ile birlikte orada ne görüyorsanız fotoğraflayıp karakola gelin şeklinde yönlendirdiler. Bende kayıtları alıp, gördüklerimi fotoğraflayarak karakola gidip teslim ettim. Sonrasında ise jandarma ekipleri gelerek çiftliğimde incelemelerde bulundu. Bende ifademi vererek saldırganlardan şikayetçi oldum. Çiftliğe bazen arkadaşlarımla bazen de tek gidiyorum. Böyle bir yaklaşımda benim can güvenliğimde problem oluyor. Bir an evvel bu kişilerin yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum. Birçok insanın ifadesine başvurulmuş. İşlemlerin devam ettiğini ve biraz zaman alacağını öğrendim" ifadelerini kullandı.Öte yandan katledilen köpeklerini gömdüğünü belirten Ünsal, saldırganlar tarafından zehirlenen köpeklerinin ise tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Jandarmanın konuyla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.