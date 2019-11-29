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Bursa'da duygulandıran görüntü! Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü

Giriş Tarihi: 29.11.2019, 12:01

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı olan bayrağı öpen yaşlı kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü izleyenleri duygulandı.İşte o anlar...

Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafenin yanından geçen yaşlı kadın, iş yeri önünde asılı Türk bayrağını görünce biranda bayrağa doğru yöneldi. Türk bayrağını defalarca öperek alnına koyan yaşlı kadını gören herkes biranda şaşırdı. Yaşlı kadın daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük ilgi gördü.

Olayı gören işletme Sahibi Fırat Yurdakul, "İş yerimizin önünde bulunan Türk bayrağını gören bir teyzemiz bir anda bayrağa yönelerek 3 defa öpüp anlına koydu. Ben bu görüntüleri izleyince gerçekten çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Kayıtları aldım, paylaşım büyük ilgi gördü. Böyle insanlarımıza ihtiyacımız var" dedi.

İHA

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