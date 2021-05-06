Büyük Menderes Nehri kuruyor, kuraklık endişesi arttı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/buyuk-menderes-nehri-kuruyor-kuraklik-endisesi-artti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bereketli toprakları ile ülke ekonomisine girdi sağlayan Menderes Havzası’nın can damarı Büyük Menderes Nehri'nin debisi düştü. Geçen yıl yüksek debi ile akan nehirde bu yıl adacıklar oluşurken, kuraklık endişesi de üst seviyeye çıktı. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.