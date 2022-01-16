  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

    Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

    Giriş Tarihi: 16.01.2022, 14:58

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede otomobiliyle drift atan sürücüye trafik polisleri tarafından 9 bin 125 TL ceza kesildi. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.

    İzmir’de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    İzmir'de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    İzmir’de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...
    İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...
    Denizli’de kayıp avcı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
    Denizli'de kayıp avcı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
    Bodrum’da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Mahalleli deprem sandı! Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi
    Mahalleli deprem sandı! Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi
    Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
    Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
    Otomobil yolda alev topuna döndü, sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
    Otomobil yolda alev topuna döndü, sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
    Çeşme’de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu
    Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu
    Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
    Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
    Manisa’da polisten kaçan şüpheli böyle yakalandı
    Manisa'da polisten kaçan şüpheli böyle yakalandı
    Acı kaza kamerada! Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adama çarptı
    Acı kaza kamerada! Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adama çarptı
    1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?
    1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 9 bin 125 lira ceza uygulandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki Sümer Mahallesi'nde sokakta otomobiliyle spin atan sürücünün kimliğini güvenlik kamerası kayıtlarından belirledi.

    Ekipler, 20 ALN 31 plakalı otomobili Zafer Caddesi'nde durdurdu.

    D.A'nın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi. Otomobil, 60 gün trafikten men edildi.

    Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem başlatıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Alçak oyunları bozacak güçteyiz
    "Alçak oyunları bozacak güçteyiz"
    İzmir’de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    İzmir'de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    Başkan Erdoğan’dan Aydın’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
    Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
    Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
    İzmir’de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...
    İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...