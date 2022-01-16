Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede otomobiliyle drift atan sürücüye trafik polisleri tarafından 9 bin 125 TL ceza kesildi. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.