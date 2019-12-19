 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Büyükada'da 81 at itlaf edildi

Büyükada'da 81 at itlaf edildi

Giriş Tarihi: 19.12.2019, 13:01

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" denildi.

"RUAM HASTALIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"
Açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz

tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir" denildi.

"81 AT İTLAF EDİLMİŞTİR"
Kaymakamlığın açıklaması şöyle devam etti: "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur"

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyükada'da 81 at itlaf edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü Mü?
Google neden açılmıyor? Google ve Youtube çöktü Mü?
CHP'li başkan üst düzey FETÖ'cülerle görüşmüş
CHP'li başkan üst düzey FETÖ'cülerle görüşmüş
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! İslami finans meselesini gündemimize almalıyız
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! İslami finans meselesini gündemimize almalıyız
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle
İzmirli doktor 50 yaşında anne doğurdu
İzmirli doktor 50 yaşında anne doğurdu
Müge Anlı'yı canlı yayında duygulandıran anlar! Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı!
Müge Anlı'yı canlı yayında duygulandıran anlar! Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı!
İzmirli doktor 50 yaşında anne doğurdu
İzmirli doktor, 14. tüp bebek denemesi sonrası 50 yaşında üçüzleri doğurdu
Müge Anlı'yı canlı yayında duygulandıran anlar! Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı!
Müge Anlı'yı canlı yayında duygulandıran anlar! Dünyanın dört bir yanından mesaj yağdı!
İzmir'de korkunç anlar! 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı
İzmir'de korkunç anlar! 9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı
İzmir'de çıkan yangında bir kişi öldü
İzmir Konak'ta çıkan yangında bir kişi öldü
Eğlence mekanı çıkışı dehşet anları! Tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı
Eğlence mekanı çıkışı dehşet anları! Tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı
Afyonkarahisar'daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında