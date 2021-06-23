  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Büyükşen çifti ''mehir'' yüzünden mi öldürüldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video

    Büyükşen çifti ''mehir'' yüzünden mi öldürüldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video

    Giriş Tarihi: 23.06.2021, 11:37

    Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da ele alınan Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hatice Hanım, o gün cenazeyi duyunca gittiklerini, gece Büşra Hanım'ın geldiğini, akrabaların Büşra Hanım'ı sakinleştireceklerini ama Büşra Hanım'ın çok sakin olduğunu, olayı anlatınca da maskeli geldi, babasını öldürdüğünü, annesinin de katille mücadele edip "Ben seni biliyorum kara köpek" dediğini anlattı. Akrabaların Büşra Hanım'a sen ne kadar sakinsin, sanki hikaye anlatıyorsun dediğini, Büşra Hanım'ın da neden böyle sakinim bilmiyorum dediğini aktaran Hatice Hanım, kendilerinin bile televizyonun karşısında duramadığını, artık Büşra Hanım'ın doğruları söylemesini, son raddeye geldiğini söyledi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Büyükşen çifti ''mehir'' yüzünden mi öldürüldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!
    Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!
    Belediye başkanları ile buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli uyarılar
    Belediye başkanları ile buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli uyarılar
    Can Ataklı'dan şok iddia 40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li..
    Can Ataklı'dan şok iddia "40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li.."
    Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı
    İzmir'de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
    İzmir'de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
    Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat
    Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat
    Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!
    Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!
    İzmir'de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
    İzmir'de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
    Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat
    Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat
    Bodrum'da çevre felaketi!
    Bodrum'da çevre felaketi! Dağ yolunu moloz ve hafriyat döküm sahasına çevirdiler
    Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim? Katille göz göze gelen kızları canlı yayında...
    Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim? Katille göz göze gelen kızları canlı yayında...
    İzmir'de şebeke suyu onlarca insanı hastanelik etmişti! Analizden ne sonuç çıktı?
    İzmir'de şebeke suyu onlarca insanı hastanelik etmişti! Analizden ne sonuç çıktı?