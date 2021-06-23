Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!

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Betül Hanım, hiçbir zaman öyle bir şey yapmadığını, asıl Büşra Hanım'ın öyle şeyleri olduğunu arkadaşlarını bildiğini söyledi. 2 kere telefonunu savcılığa verdiğinden söz eden Betül Hanım, Mehmet Ali Bey doğduğunda kendisinin 11 yaşında olduğunu, onun daha çocuk olduğunu söyledikten sonra Büşra Hanım'ın da dayısının oğlu Sinan ile konuştuğunu ileri sürdü. Betül Hanım kendi alnının ak olduğunu, kendisinden emin olduğunu, Osman Bey'e defalarca gel konuşalım dediğini dile getirdi. Betül Hanım, cenaze evinde sadece 2 kere Büşra Hanım ile yan yana olduğunu belirtti.